La Germania non è più locomotiva d’Europa

ROMA, 30 LUG – La Germania non più locomotiva d’Europa: la sua economia appare “bloccata dalla crisi”. E’ il giudizio dei responsabili delle indagini Ifo, l’indice molto seguito dai mercati finanziari perché tempestivo e perché anticipa spesso l’andamento della produzione industriale tedesca ed europea. Commentando il calo del pil tedesco nel secondo trimestre, si spiega che anche nel terzo trimestre “non si attende molto probabilmente alcun miglioramento”, soprattutto nel settore dell’industria.

Il punto di svolta per l’economia tedesca non sembra dunque vicino, si afferma, e se nelle industrie ad alta intensità energetica si è registrata una modesta espansione, nel resto del settore manifatturiero prosegue una sostanziale stagnazione. Non positiva anche la situazione sul fronte degli ordini e della ripresa dei consumi privati. (ANSA)