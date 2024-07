Malore alla guida, muore camionista di 45 anni

Asciano in lutto per la scomparsa di Salvatore Lascialfari, 45 anni, morto per un malore lunedì mattina a bordo del suo camion. Intorno alle 9,30 Lascialfari stava procedendo in località Guerrazzi, tra Bientina e Vicopisano, nel pisano, alla guida del suo camion. Improvvisamente, senza nessuna ragione apparente e senza coinvolgere altri mezzi, ha perso il controllo del suo camion all’altezza di un supermercato della catena Penny, andando ad appoggiarsi al guardrail con il mezzo ma senza provocare ulteriori danni.

Tempestivi i soccorsi del 118 e della Polizia Municipale di Vicopisano, ma per Salvatore purtroppo non c’è più niente da fare. E’ stato trovato già morto, riverso sul volante del suo camion. In corso le indagini delle Forze dell’Ordine per stabilire le cause del decesso ma l’ipotesi più accreditata è quella di un malore.

Lascialfari era molto conosciuto ad Asciano, dove aveva la sua azienda di autotrasporti, ed anche a Rapolano, dove frequentava come volontario la Misericordia. www.gazzettadisiena.it