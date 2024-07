Biden di nuovo positivo al Covid dopo 5 dosi di “vaccino”

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha il Covid. Cancellato un evento a Las Vegas è partito per il Delaware, dove lavorerà in isolamento. Lui dice di sentirsi ‘molto bene’, e il medico conferma: sintomi lievi, temperatura normale e terapia avviata. Ma intanto tra i democratici sembrano aumentare le spinte a un suo ritiro dalla corsa.

Il presidente americano Joe Biden ha ricevuto la quarta dose di vaccino anti-Covid in diretta tv a maggio 2022, dopo aver illustrato le nuove iniziative dell’amministrazione nella lotta alla pandemia e sollecitato nuovi fondi per estendere i test anti covid oltre giugno. Biden, si è fatto poi vaccinare con la quinta dose booster anti covid, aggiornata alle nuove varianti, a ottobre 2022.

(adnkronos) – La Casa Bianca, contemporaneamente, ha confermato la positività di Biden evidenziando che il presidente “è vaccinato e ha fatto il richiamo. Presenta sintomi leggeri”. Biden “ritornerà in Delaware dove sarà in isolamento e continuerà a svolgere tutti i propri compiti durante questo periodo”. E proprio prima di salire sull’Air Force One, il presidente ha risposto ad una domanda sulle sue condizioni: “Bene, mi sento bene”

Biden “questo pomeriggio ha manifestato sintomi relativi alle vie respiratorie superiori, tra cui rinorrea (naso che cola) e tosse secca, con un malessere generale”, si legge nella nota diffusa dalla portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre. A Las Vegas, Biden oggi ha registrato un’intervista con l’emittente Univision in un ristorante della città. “Si sentiva bene per il primo evento della giornata”, rende noto la Casa Bianca. Poi, però, il quadro è cambiato. Vista la situazione, il presidente è stato sottoposto al test “e i risultati sono stati positivi”. A Biden è stata somministrata la prima dose di antivirale Paxlovid. I parametri del presidente, secondo le informazioni diffuse dalla Casa Bianca, non presentano anomalie per quanto riguarda temperatura corporea, battito cardiaco e saturazione.