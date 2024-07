Attentato a Trump, Bonelli attacca Salvini

“Siamo molto preoccupati di quello che e’ accaduto negli Stati Uniti, respingiamo la violenza da qualsiasi parte essa provenga. L’esasperazione dei toni e dei linguaggi non aiuta un confronto democratico. Salvini e’ l’esatto contrario di quello che dovrebbe fare un politico in questo momento, cioe’ ridurre i toni mentre lui li esaspera. Lavoriamo ad una linea comune delle opposizioni sul riarmo perche’ siamo contrari ad un’economia di guerra. In Europa 300 miliardi di dollari vengono spesi in armamenti”.

Lo ha dichiarato Angelo Bonelli a margine del Consiglio Federale Nazionale di Europa Verde in corso a Roma. ANSA

Nota della Redazione – Ricordiamo che questo pseudo partito ”anti violenza’ ha candidato alle Europee Ilaria Salis, imputata in Ungheria per una grave aggressione in strada.