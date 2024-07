Vaccini obbligatori, Mussolini: ‘affidarsi alla scienza’

La proposta di Borghi di eliminare l’obbligo vaccinale contro morbillo, rosolia, parotite e varicella per i minori di sedici anni mi lascia quanto meno perplessa. La libertà personale è sacra, ma questo principio deve ragionevolmente restare in equilibrio con quello della sicurezza sanitaria del Paese. L’unico riferimento che si può avere su questi temi è quello della scienza, alla quale bisogna affidarsi nell’interesse collettivo, senza lasciarsi tentare da visioni ideologiche e non confortate da dati oggettivi.

Lo scrive su X Alessandra Mussolini (FI).

(parlamento che invece, quando ne ha imposti 12, poteva decidere benissimo su proposta di una diplomata – legge Lorenzin)