Usa, lo speaker Johnson: “vogliono trasformare i clandestini in elettori”

Usa, lo speaker della Camera dei deputati, Mike Johnson, scrive su X: “Perché i democratici sono così categoricamente contrari a garantire che solo i cittadini americani votino alle nostre elezioni?

Vogliono trasformare gli immigrati clandestini in elettori. Dobbiamo approvare il SAVE act per evitare che ciò accada.”

Elon Musk gli risponde: “L’obiettivo è sempre stato quello di importare quanti più elettori illegali possibile”

foto AP

The goal all along has been to import as many illegal voters as possible https://t.co/wQzyx6VAWD

— Elon Musk (@elonmusk) July 8, 2024