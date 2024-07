Choc a Gorla, 15enne stroncata da un malore

Solo ieri mattina in molti avevano visto la 15enne tra il pubblico durante le gare del Palio; poche ore dopo è stata stroncata forse da un infarto

VARESE – Gorla Minore in lacrime: è morta Elena Giudici, 15 anni, figlia di Monia e Davide Giudici e nipote di Anna Castoldi, per oltre 20 anni presidente della cooperativa Gruppo Amicizia. È successo nel pomeriggio di domenica 7 luglio, quando la giovanissima ha avuto un malore. Nonostante l’intervento tempestivo prima dei famigliari e immediatamente dopo dei soccorritori del 118 arrivati anche a bordo dell’elicottero, i medici si sono dovuti arrendere e dichiarare il decesso. La notizia della morte si è immediatamente diffusa in paese e la sindaca Fabiana Ermoni ha comunicato la tragedia sospendendo le premiazioni del palio del paese e stringendosi alla famiglia a nome di tutta la comunità.

DOLORE E CHOC

Sotto choc la parrocchia e Pro loco dove i genitori non solo sono due volontari ma due colonne. Solo ieri mattina in molti avevano visto la 15enne tra il pubblico durante le gare del Palio; poche ore dopo è stata stroncata forse da un infarto. «Il suo ricordo sarà sempre con noi», ha detto la sindaca. www.prealpina.it