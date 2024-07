Mattarella contro gli “analfabeti della democrazia”

“Battersi affinché non vi possano essere analfabeti di democrazia è una causa primaria e nobile che riguarda tutti. Non soltanto chi riveste responsabilità o eserciti potere”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla settimana Sociale dei Cattolici in Italia.

“Non si può ricorrere a semplificazioni di sistema o a restrizioni di diritti in nome del dovere di governare. Una democrazia della maggioranza sarebbe, per definizione, un’insanabile contraddizione, per la confusione tra strumenti di governo e tutela della effettiva condizione di diritti e di libertà”, ha aggiunto.

Nella complessità delle società contemporanee, a criticità conosciute, che mettono a rischio la vita degli Stati e delle comunità, si aggiungono nuovi rischi epocali: quelli ambientali e climatici, sanitari, finanziari, oltre alle sfide indotte dalla digitalizzazione e dall’intelligenza artificiale. Le nostre appaiono sempre più società del rischio, a fronteggiare il quale si disegnano, talora, soluzioni tecnocratiche”, ha detto il Presidente della Repubblica. tgcom24.mediaset.it