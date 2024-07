Anziano morto, il badante moldavo ha confessato

Un anziano di 82 anni, Fernando Monte, è stato trovato morto nella sua abitazione a Castrignano dei Greci, in provincia di Lecce. Sul corpo sarebbero evidenti ecchimosi e segni di percosse. A scoprire il cadavere riverso per terra è stata la figlia che era andata a trovarlo. In casa era presente anche il badante dell’anziano, un uomo di 36 anni di nazionalità moldava. L’uomo è in stato confusionale e non parla ed è stato portato in ospedale.

La figlia, che abita al piano di sopra tornando dal mare, ha visto il badante nudo fuori dalla porta in evidente stato confusionale. È entrata e ha trovato il corpo. Il badante lavorava dall’anziano da due anni. tgcom24.mediaset.it

ANSA – CASTRIGNANO DE’ GRECI, 01 LUG – Ha confessato durante la notte ed è stato sottoposto a fermo con l’accusa di omicidio il badante moldavo 36enne che assisteva Fernando Monte, l’82enne trovato morto ieri sera nella sua casa a Castrignano dei Greci, nel Salento. Da quanto si apprende l’omicidio sarebbe avvenuto per futili motivi al culmine di uno scatto d’ira. L’anziano sarebbe stato prima colpito con dei pugni e poi alla testa con un oggetto contundente che aveva in mano . L’uomo è stato portato nella casa circondariale di Lecce.