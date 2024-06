Infermiera di 32 anni muore nel sonno

«Voglio solo dormire». Sono state le ultime parole di Jessica Dalla Chiara, una mamma e infermiera di 32 anni, morta nel sonno per un malore nei giorni scorsi. Il marito Nadir Rossi, con cui stava insieme dagli anni del liceo, ha raccontato il dramma vissuto da maggio, quando Jessica è stata colpita dalla prima crisi che l’ha poi portata alla morte.

Il racconto del marito di Jessica

Il 22 maggio scorso Jessica Della Chiara è stata colpita per la prima volta da una crisi. «Fino ad allora -— dice Nadir al Corriere della Sera — mia moglie non aveva mai accusato particolari problemi di salute. Da alcuni giorni, si sentiva un po’ fiacca, debole. Ipotizzavamo fosse il cambio di stagione, nulla di preoccupante. Invece la notte del 22 maggio, mi sono svegliato di soprassalto sentendola ansimare, respirare con affanno, a fatica. Ho capito subito che stava malissimo, l’abbiamo salvata per miracolo».

Dopo un mese di ospedale, tornata a casa, è stata colpita da un’altra crisi. «Ero a fianco a lei, ho subito eseguito tutte le prescrizioni per superare l’episodio. L’indomani, sabato mattina, volevo farla controllare, ma lei non ne poteva più dell’ospedale…».

Poi, dopo un weekend passato in famiglia con i genitori e la figlioletta aurora, Jessica si è spenta nel sonno. Il marito, straziato dal dolore, ha voluto ringraziare i medici che «hanno fatto il possibile». L’ultimo saluto alla giovane infermiera, che oltre al marito Nadir e alla figlioletta Aurora, lascia la mamma Loretta, il papà Maurizio e la sorella Rebecca, sarà venerdì 28 giugno alle 15.15 a Verona, nella chiesa di Maria Immacolata in via San Marco.

www.ilgazzettino.it