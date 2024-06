Sunak: “Falso che l’Occidente abbia provocato la guerra in Ucraina”

Il leader del partito britannico Reform Uk, Nigel Farage, ha affermato che l’Occidente ha “provocato” la guerra in Ucraina con “l’espansione della Germania e dell’Unione Europea verso Est”. Inoltre ha aggiunto che non gli piace Vladimir Putin “come persona” ma che “lo ammira come leader politico”.

Un intervento sulla Bbc, a meno di due settimane delle elezioni inglesi del 4 luglio, contro cui ha reagito con forza il premier inglese Rishi Sunak: “Questo e’ completamente falso e gioca solo a favore di Putin”. Queste tesi, ha aggiunto Sunak, “sono pericolose per la sicurezza della Gran Bretagna e dei suoi alleati, che contano su di noi, e non fanno altro che rafforzare Putin”. ANSA