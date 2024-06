Usa inviano bombardieri nucleari a Guam

Gli Stati Uniti hanno rafforzato la presenza di forze strategiche nucleari nella regione asiatica dopo la visita di Putin in Corea del Nord, a seguito della quale Mosca e Pyongyang hanno ripristinato l’alleanza militare creata all’inizio degli anni Sessanta.

Un gruppo di bombardieri nucleari B-1B Lancer è stato inviato a Guam, nel Pacifico occidentale. Lo ha comunicato il Comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti (PACOM). L’aereo supersonico, capace di trasportare bombe fino a 34 tonnellate, è arrivato a Guam per dimostrare “la disponibilità a rispondere a sostegno di alleati, partner e amici”.

Secondo Stars and Stripes, quasi nello stesso tempo la portaerei a propulsione nucleare americana USS Ronald Reagan, così come il cacciatorpediniere lanciamissili USS Robert Smalls, sono arrivati a Guam per la prima volta in due anni.

