Blackout in ampie parti dei Balcani

In ampie parti dei Balcani si stanno registrando oggi gravi problemi nelle forniture di energia elettrica.

La Dalmazia è finita al buio poco dopo mezzogiorno, mentre quasi tutto il Montenegro e parti della Bosnia-Erzegovina sono al momento senza elettricità, informano i media locali.

Si sfiorano i 40 gradi e non è possibile accendere i condizionatori. A Spalato il traffico è in tilt a causa del non funzionamento dei semafori. Per le strade della città dalmata si sentono le sirene delle ambulanze.

Blackout di energia elettrica in Albania. L’intero paese è rimasto senza rifornimento per circa 15 minuti, poco dopo le 12.30. Fonti del ministero albanese dell’Energia, hanno spiegato all’Ansa che si sarebbe trattato di un problema del sistema di interconnessione con il Montenegro, a causa delle alte temperature e del sovraccarico della rete.

Stando ai media di Podgorica, a causare il problema sarebbe stato un incendio che ha interessato una linea ad alta tensione in Montenegro. Seri problemi si sono registrati in Dalmazia a Spalato, Zara e altre località turistiche della costa adriatica.

A Sarajevo si sono fermati i tram, in tilt i semafori, mentre senza elettricità sono rimaste diverse altre città della Bosnia-Erzegovina – Tuzla, Banja Luka, Mostar, Zenica, Visoko. www.cdt.ch