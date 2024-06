Europee, exit poll Olanda, maggioranza dei seggi alla destra

In Olanda la i due partiti di destra ed estrema destra conquistano la maggioranza dei seggi. Secondo stime pubblicate poco fa dal Parlamento Europeo, basate su exit poll e su altri dati non ufficiali, i 31 seggi nell’Aula di Strasburgo che spettano ai Paesi Bassi sarebbero così ripartiti: Renew Europe 7, Identità e Democrazia 7, Ppe 6, Verdi/Ale 4, S&D 4, Sinistra 1, Ecr 1, altri 1 (la categoria Altri comprende i neoeletti che sbarcano per la prima volta al Parlamento Europeo).

Per le prime proiezioni basate su dati reali e non su sondaggi occorrerà attendere la chiusura delle urne, alle 23. Tra i partiti, il primo è la coalizione GroenLinks-Pvda (Verdi e Laburisti), al 21,6%; segue il Pvv di Geert Wilders al 17,7%, mentre il Vvd (liberali, il partito di Mark Rutte) all’11,6%. (adnkronos)