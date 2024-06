Bonino: “l’Ungheria danneggia i valori dell’Italia e dell’Europa”

L’Ungheria, da anni, danneggia gli interessi e i valori dell’Italia e dell’Europa, secondo Emma Bonino

“Dal primo luglio, la Presidenza del Consiglio dell’Unione europea dovrebbe essere assunta dall’Ungheria di Viktor Orbán.

Non possiamo permetterlo. (alla faccia della democrazia!, ndr)

Non possiamo permettere che le funzioni legislative e di bilancio finiscano nelle mani di un autocrate che ha calpestato la libertà di stampa, l’indipendenza della magistratura e i diritti di qualsivoglia minoranza, finendo sotto procedura di sorveglianza per chiare violazioni dello stato di diritto.

C’è un modo per impedirlo. Il Consiglio europeo può rinviare, con una semplice maggioranza qualificata, la presidenza di turno. Per farlo è però necessaria una condizione: che uno dei Paesi membri si attivi e ne faccia richiesta.

Caro Ministro Tajani e cara Presidente Meloni, perché non lo fate voi?

L’Ungheria, da anni, danneggia gli interessi e i valori dell’Italia e dell’Europa. Dimostratevi, per una volta, veri patrioti italiani ed europei.”