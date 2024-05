Europee, Scholz: “votare per difendere la democrazia”

In un video messaggio il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha invitato gli elettori a votare per difendere la democrazia, mentre inizia il voto per corrispondenza per le elezioni Europee di giugno e in Germania alcuni politici sono stati brutalmente aggrediti.”Gli attacchi alla nostra democrazia ci riguardano tuti ed è per questo che non rimaniamo a guardare quando funzionari pubblici, attivisti o volontari vengono brutalmente attaccati. Quando i manifesti elettorali per le elezioni europee vengono distrutti”.

“Una risposta che ognuno di noi può semplicemente dare è di andare a votare. Il 9 giugno ci sono le elezioni europee. Adesso comincia il voto per corrispondenza. Per la prima volta in Germania potranno votare anche chi ha 16 o 17 anni. Vorrei chiedere anche a voi di partecipare.”

“La nostra Europa unita è troppo preziosa per essere lasciata a coloro che vogliono distruggerla. Alcuni populisti chiedono alla Germania di uscire dall’Unione Europea. Altri vedono la Russia di Putin o la Cina di Xi Jinping come modelli per l’Europa, e altri ancora vogliono smantellare l’UE. Che follia autodistruttiva“. (askanews)