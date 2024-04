Morto improvvisamente militare di 44 anni

Grave lutto a Sessa Aurunca. E’ venuto improvvisamente a mancare a soli 44 anni Daniele Vallario della frazione di Rongolisi

Daniele era un militare dell’Esercito. La notizia della sua morte si è diffusa in poco tempo raggiungendo familiari ed amici e tutta la comunità sessana rimasta sconvolta per la prematura dipartita di un uomo onesto e sempre disponibile.

Il ricordo sui social

Tanti i messaggi sui social, come quello della pagina “Generazione Aurunca” in cui si legge: “Territorio Aurunco sotto shock per la prematura ed improvvisa scomparsa dello stimato concittadino Daniele Vallario di Rongolise di 44 anni. Uomo di profonda serietà morale e militare stimato da tutti. Generazione Aurunca invia le condoglianze alla famiglia”.

