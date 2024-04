Ilaria Salis candidata? Zingaretti: “se è utile, perché no?”

All’orizzonte le elezioni Europee. E il punto sul Pd lo fa Nicola Zingaretti, in un’intervista a La Stampa

“Le elezioni europee saranno un’occasione di chiarezza. Tensione sulle liste? Io ci vedo un elemento positivo: un anno e mezzo fa si discuteva se il Pd fosse morto, e i poli di attrazione erano Conte e Calenda. Oggi torna a essere protagonista e calamita che attrae”, premette l’ex segretario dem, oggi deputato.

“Un dibattito è fisiologico su come coniugare la storia e l’orgoglio del Pd con l’idea di liste aperte. Non drammatizzerei la situazione – aggiunge -. Le liste non ci sono ancora. Questa discussione è giusto farla all’interno dei gruppi dirigenti tenendo conto delle esigenze di tutti”. “Se mi candido, giuro, non lo so. In che posto in lista dove sarà eventualmente utile. Siamo in una fase di formazione delle liste, la sintesi arriverà alla fine. Schlein? Lo spirito che sta infondendo la segretaria, per cui tutti e tutte si impegnino e ci mettano la faccia, è giusto. Poi deciderà lei come declinarlo”.

Dunque, su Ilaria Salis, l’italiana agli arresti in Ungheria e sulla quale pendono voci di candidatura proprio con il Pd. “Quello che sta passando Ilaria Salis è una vergogna, e facciamo bene a tenere alta l’attenzione denunciando l’oscena subalternità del governo. Per quanto riguarda la candidatura – aggiunge – è una valutazione che spetta a lei, alla sua famiglia e al gruppo dirigente del Pd: tutto il resto è rumore di fondo. Perché si tratta di una situazione delicata, da trattare con prudenza e non gettare nel tritacarne. Io non so cosa possa comportare la candidatura per la sua situazione, ma se può esserle utile mi chiedo: perché no?“, aggiunge Zingaretti, di fatto schierandosi a favore della candidatura, per alcuni versi assai controversa.

Infine, la profezia: “Alle prossime Politiche probabilmente vinceremo noi. Se uniti, già nel 2022 avremmo avuto più voti, e tutti i sondaggi dicono che l’Italia oggi è contendibile: sicuro non posso essere, ma so che è un obiettivo a portata di mano”, conclude Zingaretti.

