L’ultima idea del Pd: candidare Ilaria Salis alle Europee

ROMA – Il Partito Democratico ha discusso la possibilità di candidare Ilaria Salis come candidata per le elezioni europee. Anche se non è ancora certo che questa operazione verrà effettivamente realizzata, il tema è stato affrontato durante una riunione informale al Nazareno. Elly Schlein, prima della segreteria sulle liste delle Europee, ha convocato i suoi fedelissimi per discutere di una possibile candidatura di Salis per Bruxelles.

Nell’incontro informale, Schlein ha sollevato l’argomento con gli esponenti più vicini a lei, quelli della sua mozione. Molti membri della segreteria, tra cui Marco Furfaro, Igor Taruffi, Marco Sarracino, Alessandro Zan e Marina Sereni, così come la coordinatrice Marta Bonafoni e la vice-presidente del Pd Chiara Gribaudo, hanno partecipato alla discussione tramite video-chat.

Anche se alcuni, come Marina Sereni, esprimono delle perplessità sulla candidatura di Ilaria Salis, altri, come Alessandro Zan, sono entusiasti per il forte significato simbolico che questa mossa potrebbe avere. Tuttavia, la partecipazione di Salis dipenderà dalla sua accettazione, poiché al momento la sua famiglia ha escluso un coinvolgimento politico diretto. Tuttavia, la possibilità di un seggio al Parlamento Europeo consentirebbe a Salis di ottenere l'immunità e di evitare ulteriori detenzioni.