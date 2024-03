Milano, 13enne rapinato da nordafricani

MILANO – In tre contro uno. Contro un adolescente. Un ragazzino di 13 anni è stato aggredito e rapinato mercoledì pomeriggio da tre uomini che gli hanno puntato contro una lama per portargli via un giubbotto Nike dal valore di 80 euro.

Il blitz del branco, stando a quanto la stessa vittima ha denunciato alla polizia, è andato in scena in via Adriano. Lì il giovanissimo è stato accerchiato dai tre – tutti descritti come nordafricani – che hanno poi estratto un coltello e lo hanno minacciato.

Presa la giacca, il gruppo si è allontanato a piedi in direzione via Vittorio Gassman. Il 13enne, che fortunatamente non ha riportato ferite, ha invece chiesto aiuto ed è stato soccorso dagli agenti. Quando i poliziotti del commissariato di Villa San Giovanni sono arrivati sul posto, i rapinatori avevano già fatto perdere le loro tracce.

www.milanotoday.it

“Danni e drammi dell’immigrazione clandestina”

👉PIAZZA LIBERTA’, intervento di Armando Manocchia