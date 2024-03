Mosca: ‘tutti sanno che l’Ucraina è in un vicolo cieco’

MOSCA, 10 MAR – Nel suo appello per i negoziati, Papa Francesco non sta parlando a Kiev, ma all’Occidente, che usa l’Ucraina come “uno strumento” per le sue “ambizioni”. Lo ha detto all’ANSA la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova. “Per come la vedo io – ha sottolineato la portavoce – il Papa chiede all’Occidente di mettere da parte le sue ambizioni e ammettere che si è sbagliato”.

Quanto alla Russia, “noi non abbiamo mai bloccato i negoziati”, ha affermato Zakharova. “Ogni esperto, ogni politico, ogni diplomatico oggi capisce” che la situazione in Ucraina “è in un vicolo cieco” e per questo “molti diplomatici e Paesi stanno chiedendo negoziati”, ha aggiunto Zakharova.