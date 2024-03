Villorba, rugbista 24enne trovato senza vita in casa

Leonardo, rugbista 24enne, trovato senza vita in casa. Lutto nel trevigiano

Villorba – Leonardo Florian, pilone del Villorba Rugby, è stato trovato morto nella sua abitazione. Tra le ipotesi, un malore improvviso, ma saranno disposti accertamenti. A dare l’annuncio della scomparsa sui social, la società di rugby: «Un lutto sconvolgente ha scosso nelle ultime ore tutto il Villorba Rugby. E’ mancato improvvisamente Leonardo Florian, 24 anni, pilone della formazione gialloblu.

“Flo” (era questo il soprannome dei compagni di squadra) aveva 24 anni ed era considerato come uno dei migliori uomini della mischia gialloblu. Stimato e apprezzato dalla società, lascia un enorme vuoto in tutti i dirigenti e tra gli amici della formazione villorbese che si stringono attorno alla famiglia».

Leonardo, originario di Spresiano, era molto conosciuto a Villorba per la sua militanza della squadra di rugby di Serie A. www.ilgazzettino.it