Malore improvviso, morto avvocato di 55 anni

Colpito da un infarto, è scomparso a Cirò Marina, a soli 55 anni, l’avvocato Antonio Anania. La morte del professionista ha destato grande costernazione non solo nella cittadina ma in tutta la provincia. Il legale, che lascia moglie e figli, era molto noto anche per la sua attività di imprenditore turistico; apprezzato per il carattere amichevole, gentile ed affabile, in passato si era dedicato anche alla politica cittadina ricoprendo la carica di consigliere e assessore comunale.

Tra le innumerevoli attestazioni di cordoglio anche quella del sindaco, Sergio Ferrari che in post sui social ha scritto: “Antonio era un persona dotata di un garbo e di una innata disponibilità che lo hanno fatto apprezzare infinitamente come persona e come professionista, da quanti lo hanno conosciuto. E’ stato anche, mio collega in Consiglio e nella Giunta comunale dal 2011 al 2015. Sempre disponibile ed attento, univa alla sua forbita dialettica una innata simpatia. Perdo, perdiamo tutti e troppo prematuramente un amico, innamorato della sua città e della sua terra”.

https://catanzaro.gazzettadelsud.it