Nuovo decreto legge, Ministero della Sanità ricicla il green pass

Pnrr, da sanità digitale a ministero della Salute ecco le novità del nuovo decreto legge, un testo di 48 articoli che andrà poi modificato e ratificato dalle camere

[…] Misura interessante per medici e cittadini nel medio-breve periodo appare il “riciclo” della piattaforma nazionale “Digital green certificate” (Piattaforma nazionale – DGC) da utilizzare anche, in futuro, per nuove certificazioni sanitarie. Oltre ai green pass, sia per far fronte a eventuali emergenze sanitarie, sia per agevolare rilascio e verifica di modelli utilizzabili negli Stati OMS aderenti alla rete globale di certificazione digitale, la Piattaforma emetterà i certificati individuati man mano da decreti concertati tra Ministri di Salute ed Economia previo parere del Garante privacy.

Per l’implementazione della piattaforma, è autorizzata la spesa di euro 3,85 milioni quest’anno e per la sua manutenzione si spenderanno 1,85 milioni dal 2025. In parallelo, nell’Ufficio di Gabinetto Ministero della Salute, dal 1° giugno 2024 opererà un dirigente generale “con compiti di consulenza e ricerca nell’ambito di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa in materia sanitaria nonché per coadiuvare e supportare il Ministero nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio”. Costo a regime: euro 294.400 dal 2025. […]

