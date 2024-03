Medvedev: ‘Berlino si prepara alla guerra contro la Russia’

Il ministero degli Esteri russo ha convocato l’ambasciatore tedesco a Mosca, Alexander Lambsdorff, sulla vicenda della conversazione segreta fra militari tedeschi intercettata, in cui si parlava di potenziali attacchi al ponte russo in Crimea. Lo scrive l’agenzia Tass.

“La conversazione intercettata di alti ufficiali militari tedeschi è la prova che la Germania si sta preparando a iniziare una guerra contro la Russia”. Lo ha detto oggi il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, scrive la Tass. “Tutti i tentativi di presentare questa la intercettazione degli ufficiali della Bundeswehr come un semplice gioco di missili e carri armati sono bugie maliziose. La Germania si sta preparando alla guerra con la Russia”, ha scritto Medvedev sul suo canale Telegram.

“Sono tutte macchinazioni dei militari”, ha proseguito Medvedev. “A loro piace parlare in questo modo, non ne hanno mai abbastanza e vogliono solo fare giochi di guerra. La leadership politica civile non ha nulla a che fare con questo”, ha detto. “Nessuno sa se la leadership politica e il cancelliere tedesco Olaf Scholz ne siano consapevoli – ha poi precisato, citato da Interfax -. Ma anche se lui non ne fosse consapevole e non avesse dato istruzioni del genere, la storia conosce molti esempi in cui i militari sono in grado di prendere decisioni al posto dei leader civili sull’inizio di guerre o nell’incoraggiarle”. Il ministero degli Esteri russo ha precedentemente chiesto a Berlino di fornire chiarimenti in merito alla vicenda, ricorda l’agenzia russa.

Un’intercettazione di alti ufficiali della Germania colti a discutere di un possibile attacco con armi di fabbricazione tedesca da parte di Kiev a punti strategici in Crimea sta creando imbarazzo a Scholz, con Berlino che ha parlato di “grave fuga di informazioni segrete”.

