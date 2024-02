Ravenna, accoltella una donna nel suo negozio: arrestato bengalese

Una donna algerina è stata accoltellata nella notte all’interno di un minimarket a Ravenna ed è ricoverata in prognosi riservata anche se non in pericolo di vita

Ad aggredirla, al culmine di una lite, sarebbe stato il titolare del negozio, originario del Bangladesh, che è stato arrestato. I carabinieri arrivati sul posto intorno alla mezzanotte, dopo la segnalazione da parte di alcuni passanti, hanno trovato la donna riversa a terra e gravemente ferita: i sanitari del 118 l’hanno trasportata in ospedale. La donna, resta in prognosi riservata anche per via di una ferita all’occhio.

Il presunto aggressore, un 44enne, è stato interrogato nella notte dal pm e poi trasferito in carcere. Sono in corso le indagini sulle cause del diverbio. (adnkronos)