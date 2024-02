Il banchiere e finanziere Jacob Rothschild è morto all’età di 87 anni, lo ha annunciato la sua famiglia

In una dichiarazione all’agenzia di stampa PA, la famiglia ha detto: “Nostro padre Jacob era una presenza imponente nella vita di molte persone: un finanziere superbamente abile, un sostenitore delle arti e della cultura, un devoto funzionario pubblico, un appassionato sostenitore di iniziative di beneficenza”, cause in Israele e nella cultura ebraica, un appassionato ambientalista e un amico, padre e nonno molto amato”

