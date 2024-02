Malore improvviso, Debora muore a 38 anni

Sono giorni segnati dal dolore per la comunità di Ghedi che piange la scomparsa – prematura e improvvisa – di Debora Boldrini. La giovane donna, madre di due bimbe, è stata uccisa da un malore a soli 38 anni

BRESCIA – La tragedia si è consumata venerdì 9 febbraio: per fare luce sulle cause del decesso è stata anche effettuata l’autopsia.

La salma della 38enne è stata restituita ai familiari nelle scorse ore e adesso riposa alla casa Funeraria “Venere”, dove, alle 17.30 di oggi (martedì 13 febbraio), si terrà la veglia di preghiera. Una folla commossa di persone è attesa per l’ultimo saluto: la cerimonia funebre sarà celebrata alle 15 di mercoledì 14 febbraio nella chiesa della Camapagnola, la frazione ghedese dove la 38enne era cresciuta.

Debora era molto nota in paese, attiva in parrocchia e in oratorio, ma pure in ambito scolastico e sportivo: per molti anni aveva giocato a pallavolo. “Lascia un vuoto immenso” nella comunità, come si legge tra le centinaia di messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle scorse ore.

“Aveva sempre una bellissima risata contagiosa, è stato un fulmine a ciel sereno apprendere questa triste notizia”, scrive un’amica della giovane mamma, che – oltre alle figlie Sofia e Vittoria e al marito Antonio – lascia nel dolore il papà Dario, la mamma Giovanna e la sorella Daniela. www.bresciatoday.it