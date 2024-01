Lecco, arrestato il trapper Mouhib Zaccaria

foto archivio

I carabinieri di Lecco hanno arrestato Mouhib Zaccaria, il trapper “Baby Gang”, ponendolo ai domiciliari in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare dell’obbligo di dimora. A novembre il 22enne è stato condannato per la sparatoria avvenuta tra il 2 e il 3 luglio 2022 a Milano e dovrà scontare una pena a cinque anni e due mesi. tgcom24.mediaset.it

Nella sparatoria, Zaccaria, il collega Simba La Rue e altri sei giovani della loro crew avevano affrontato a colpi di pistola due giovani senegalesi, entrambi rimasti feriti.

A gennaio, il trapper è stato condannato a 4 anni e 10 mesi di reclusione, più della richiesta del pm che era di 4 anni, in un procedimento per una serie di rapine che ha coinvolto anche il rapper Neima Ezza, ossia Amine Ez Zaaraoui, anche lui 20 anni, Samy Dhahri, 19 anni conosciuto come Samy Free, e un 31enne albanese.