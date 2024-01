Rapinano un 13enne e vanno al fast food, presi 4 minorenni stranieri

Milano – Il raid in strada della baby gang in trasferta. In quattro contro uno per portare via 20 euro a un coetaneo. Poi tutti al fast food a mangiare un panino pagato con i soldi appena rubati. Martedì pomeriggio, gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura hanno indagato in stato di libertà per rapina in concorso due quattordicenni, un quindicenne e un sedicenne, tutti nati in Italia da genitori di origine nordafricana e tutti residenti tra le province di Lodi e Piacenza.

Qualche minuto prima delle 15, i quattro hanno accerchiato un tredicenne italiano e hanno iniziato a minacciarlo, costringendo l’adolescente a consegnare una banconota da 20 euro. Poi i rapinatori si sono allontanati a piedi e si sono infilati nel Mc Donald’s più vicino. Lì li hanno trovati poco dopo i poliziotti delle Volanti, allertati dalla chiamata al 112 di un passante che aveva assistito in diretta alla scena: stavano consumando un panino ai tavolini, come se niente fosse successo.

Il tredicenne, che non è stato picchiato e non ha riportato conseguenze fisiche, li ha riconosciuti, sia dai tratti somatici sia dall’abbigliamento. Tutti incensurati, sono stati accompagnati in via Fatebenefratelli e denunciati per rapina in concorso: nessuno di loro aveva mai avuto problemi con la giustizia in passato. https://www.ilgiorno.it