Rapina a Bologna, denunciati due minori stranieri

Due minori stranieri, di 15 e 17 anni, sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di rapina impropria in concorso

Bologna – I fatti risalgono al pomeriggio di martedì 23 gennaio, quando il 113 ha ricevuto una chiamata per una rapina in un esercizio commerciale in via Larga. Giunti sul posto, gli agenti sono stati informati dal personale dell’attività di aver sorpreso tre ragazzi che avevano trafugato alcuni beni alimentari dal negozio.

Uno dei giovani è riuscito a scappare, mentre gli altri due hanno ingaggiato una colluttazione con l’addetto alla sicurezza e alla guardia giurata dell’esercizio, i quali hanno riportato alcune lievi ferite curate dal personale del 118. I due giovani, stranieri, sono stati fermati e identificati dalla polizia, denunciati in stato di libertà per il reato di rapina impropria in concorso e quindi riaffidati alla comunità di appartenenza. www.bolognatoday.it