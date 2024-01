Rapine violente a Torino, arrestati 3 minorenni

Giovedì 18 gennaio 2024 i carabinieri della compagnia di Moncalieri hanno notificato un ordine di arresto spiccato dal tribunale dei minori di Torino per due 16enni egiziani e un 17enne italiano, residenti nel capoluogo piemontese, ritenuti componenti di una baby-gang e autori di violente rapine in strada tra settembre e novembre 2023. In particolare, sono accusati di avere avvicinato ragazzi nella zona della stazione di Torino Porta Nuova portando via, sotto minaccia di pestaggio, i loro telefoni cellulari.

L’episodio che però ha permesso di incastrarli è avvenuto a Moncalieri, quando i tre avevano strappato la collanina a una donna 58enne sotto la minaccia di un coltello e provocandole anche qualche danno al collo. In un paio di mesi di indagini si è riuscito a identificarli e a ottenere la misura della detenzione nel carcere minorile.

