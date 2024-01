Monica Corrà, parrucchiera dei vip stroncata da malore improvviso

Venezia – Si chiamava Monica Corrà, in arte Monika, e aveva solo 61 anni. Era una figura molto nota nella sua città, la consideravano tutti la “parrucchiera dei Vip”, perché nella sua lunga carriera aveva tagliato i capelli a molte celebrità. Il suo salone “Monica & Umberto”, il nome di suo papà, era frequentato da personaggi del jet set come Naomi Campbell, Jean Moreau, Stefania Sandrelli, Nick Holt, Silvana Pampanini e Simon Le Bon fra gli altri.

Purtroppo la brillante carriera di Monica e il suo sogno sono stati cancellati in un istante. Proprio mentre svolgeva il lavoro che amava tanto. E’ successo ieri poco dopo mezzogiorno. La Corrà si è sentita male all’improvviso mentre eseguiva una messa in piega a una cliente. Sembra che in precedenza non avesse mai accusato malesseri.

Ha fatto in tempo solo a mormorare “non mi sento bene” ed è crollata. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118. La donna è morta all’istante, quasi senza accorgersi. www.ilparagone.it