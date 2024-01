Giorgetti a Davos: ‘investitori stranieri interessati a nostro piano di privatizzazioni’

A Davos c’è anche il ministro italiano dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Per lui un dialogo a porte chiuse sul futuro dell’Europa con, tra gli altri, il premier belga Alexander De Croo, quello croato Alexander Plenkovic, la direttrice generale del Fmi Kristalina Georgieva e il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis. Oltre all’agenda ufficiale c’è quella informale, con numerosi incontri riservati a margine delle sessioni principali.

“Abbiamo incontrato i nostri partner, in particolare quei soggetti internazionali che investono nel nostro Paese. Hanno espresso soddisfazione e magari investiranno anche di più. Quindi il motivo della presenza qui è aggiornare e dare un’indicazione anche diretta in prima persona di quanto sta accadendo in Italia e anche ai loro investimenti”, ha detto Giorgetti.

Ha aggiunto che gli investitori internazionali si sono dimostrati “molto interessati” anche al piano di privatizzazioni del governo. E ha spiegato che “ci sono molti interessati a produrre a Taranto (all’ex Ilva, ndr), il più grande insediamento produttivo di acciaio europeo”. Sulla crescita – il governo prevede per il 2023 +0,8% e nel 2024 +1,2% – Giorgetti ha osservato: “Se scoppia una guerra al mese sarà difficile” raddoppiare la stima di crescita dell’anno scorso. Sull’eventuale taglio dei tassi entro l’estate, ha spiegato: “È una buona notizia per tutti, non solo per il debito italiano, anche per tutte le famiglie che hanno un mutuo, per le imprese che devono investire, quindi prima arriva il taglio e meglio è”. Il ministro dell’Economia lascerà Davos giovedì in tarda mattinata.

https://tg24.sky.it/economia/2024/01/17/davos-2024-world-economic-forum-17-gennaio