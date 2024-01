Iowa: freddo polare e nevicate funestano le primarie, -34 gradi

WASHINGTON, 12 GEN – Temperature in calo, vento sferzante e abbondanti nevicati stanno funestando le primarie dei repubblicani in Iowa, previste per lunedì prossimo. I meteorologi hanno lanciato l’allarme sul rischio di una “bufera piuttosto intensa” con raffiche da 80 a 89 chilometri. Ron DeSantis e Nikki Haley, due dei candiati ai caucus, sono stati costretti entrambi ad annullare alcuni degli eventi previsti in Iowa.

La tempesta sarà seguita da un freddo polare, -34 gradi, e nevicate intense. Decine di auto e camion sono stati ribaltati venerdì vicino alla capitale Des Moines e la Iowa State Patrol ha dichiarato sui social media di aver eseguito 355 operazioni di soccorso agli automobilisti e sconsigliato gli spostamenti almeno nelle prossime ore. (ANSA)