Uno ruba, l’altro fa da palo: presi due georgiani

Roma – Uno faceva da palo, l’altro da invece era nel palazzo per saccheggiare un appartamento. A sorprendere due georgiani sono stati i carabinieri che li hanno bloccati all’esterno di un condominio di via Verona, nel quartiere Nomentano. I militari li hanno pizzicati nella tarda mattinata del due gennaio.

Un 36enne si era messo davanti al portone rimanendo in collegamento telefonico con qualcuno a cui sembrava fornire alcune indicazioni. Insospettiti da quanto visto, i carabinieri sono intervenuti fermandolo. Nel condominio hanno sorpreso il complice, 33enne, che stava tentando di forzare la porta di un appartamento con alcune chiavi contraffatte.

I due sono stati bloccati e portati in caserma, dove, i militari hanno anche accertato che il 36enne ha violato il divieto di reingresso nel territorio nazionale per tre anni, impostogli in seguito del decreto di espulsione emesso dal prefetto di Torino e già eseguito con accompagnamento alla frontiera. www.romatoday.it