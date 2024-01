Zelensky: “nel nuovo anno devasteremo le forze russe”

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha promesso, nel suo discorso di fine anno, di “devastare” le forze russe che hanno invaso l’Ucraina quasi due anni fa. “L’anno prossimo, il nemico subirà le devastazioni della nostra produzione interna”, ha detto Zelensky, aggiungendo che l’Ucraina avrà un milione di droni nel suo arsenale l’anno prossimo.

Zelensky: nel 2024 più risorse possibili per combattere

“Ringrazio tutti coloro che lavorano e lavoreranno nelle nostre imprese della difesa sette giorni su sette e tutti coloro che continueranno a comunicare con i partner dell’Ucraina domani, 1° gennaio, senza perdere tempo, affinché l’anno prossimo il nostro Paese disponga di quante più capacità possibili per combattere il male russo”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un passaggio del suo discorso di Capodanno.

“L’Ucraina deve poter raggiungere i propri obiettivi”

L’Ucraina deve avere “il potenziale sufficiente” per raggiungere i propri obbiettivi indipendentemente dagli umori politici negli altri Paesi: lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Combatteremo per la giustizia e per l’Ucraina, e sono grato a tutti quei leader che ci hanno sostenuto dal 24 febbraio e saranno al nostro fianco anche nel 2024”, ha scritto sul suo profilo di X. tgcom24.mediaset.it