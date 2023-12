Malore fatale, 21enne trovato morto in bagno dal padre

Sarà l’autopsia a far luce sulla morte di un ragazzo di 21 anni, di origini marocchine e residente a Capua, trovato senza vita dal padre nel bagno di casa. L’autorità giudiziaria ha, infatti, disposto il sequestro della salma che è stata trasferita all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per l’accertamento medico legale.

La tragedia si è consumata giovedì. Il ragazzo era in compagnia dei familiari quando ha detto di non sentirsi bene. E’ andato in bagno. Non vedendolo rientrare il padre ha bussato alla porta. Nessuna risposta. Ha deciso così di sfondarla trovando il figlio riverso sul pavimento esanime. Immediato l’allarme lanciato ai medici del 118. Il personale sanitario giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso.

Del caso sono stati informati i carabinieri della locale Compagnia che hanno avviato le indagini. Sono stati sentiti i familiari che erano con il 21enne, studente universitario, prima che morisse. Le cause della morte sarebbero verosimilmente naturali. Un malore fatale. Sarà l’accertamento autoptico disposto dal pm di turno della Procura di Santa Maria Capua Vetere a confermare questa ipotesi o aprire nuovi scenari investigativi.

