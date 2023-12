Francia, in fiamme il castello di Serquigny

“Che catastrofe! Che rabbia!

Il castello di Serquigny in Normandia, risalente al XVII secolo e classificato monumento storico, è in fiamme da questa mattina e di esso non rimane quasi nulla!

Abbiamo appreso dalla stampa locale che era “occupato da 3 anni”! Nonostante la sua classifica! (di monumento storico)

Una rabbia enorme!

I nostri leader non si preoccupano del patrimonio nazionale, non si preoccupano della Francia!”

Lo scrive su X Florian Philippot, ex deputato europeo, che nel 2017 ha fondato il partito “I Patrioti” di cui è presidente.