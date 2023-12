Allarme attentati in Austria, Germania e Spagna: arresti

Le autorità di sicurezza di Austria, Germania e Spagna avrebbero ricevuto indicazioni secondo cui una cellula terroristica islamica potrebbe voler compiere diversi attentati in Europa a Natale o Capodanno. Tra gli obiettivi ci sarebbero edifici religiosi e celebrazioni natalizie a Colonia, Vienna e Madrid, siferisce la Bild, secondo cui nella città tedesca l’allarme riguarderebbe in particolare la notte di Capodanno. Secondo le informazioni della testata tedesca, ieri sera sarebbero stati effettuati i primi arresti dalle forze speciali a Vienna. Una persona sarebbe stata fermata anche in Germania.

“A causa dell’attuale valutazione del pericolo da parte dell’Ufficio per la protezione della Costituzione e del continuo aumento del livello di allerta antiterrorismo, durante le vacanze di Natale in Austria il rischio aumenta generalmente”, ha comunicato la polizia di Vienna.

Dato che i terroristi di tutta Europa chiedono attacchi in occasione di eventi cristiani – soprattutto intorno al 24 dicembre – le autorità di sicurezza hanno aumentato le corrispondenti misure di protezione negli spazi pubblici a Vienna e nei Länder federali. “I luoghi o gli oggetti pericolosi in particolare sono sempre più monitorati e sorvegliati”, è stato aggiunto.

A Colonia ieri in serata è stata perquisita la cattedrale. La direzione delle operazioni di polizia ha voluto accertarsi che nella chiesa non fossero già stati depositati oggetti pericolosi. Per questo motivo, spiega la Bild, sono stati utilizzati i cani antiesplosivi per ore. Un portavoce della polizia di Colonia ha spiegato che “a causa dell’avviso di pericolo per il Duomo di Colonia, la polizia di Colonia adotterà misure di protezione speciali”. “La polizia non commenterà i dettagli dei risultati disponibili a causa delle indagini in corso da parte del servizio di sicurezza dello stato di polizia”, è stato precisato.

