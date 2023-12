Tajani: “Metsola nostra candidata a presidente parlamento UE dopo il voto”

Calabria, 05 dicembre 2023 – “Roberta Mestola è un bravissimo presidente del parlamento europeo e amica dell’Italia. Per quanto riguarda Fi è la nostra candidata a fare il presidente del Parlamento dopo le elezioni europee. Quindi grande stima e grande considerazione. E’ una donna che è una parte importante del Ppe. Senza il Ppe non c’è alternativa alla sinistra. Nessun inciucio, non fa parte della mia storia. Se c’è uno che ha sconfitto in Europa la sinistra questo sono stato io con l’accordo che comprendeva Popolari, Conservatori e Liberali”.

Ad affermarlo è il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Fonte: Agenzia Vista