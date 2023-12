Neve nel Bresciano, auto dei carabinieri sbanda e si ribalta

Tanti i disagi nella giornata di giovedì 30 novembre in tutto il Nord Italia per l’arrivo della neve, provincia di Brescia inclusa. In una situazione meteo ancora incerta, c’è stata anche una disavventura per un’auto dei carabinieri che, nonostante avesse gli pneumatici da neve, si è ribaltata su un fianco.

È successo a una gazzella di Riva del Garda, che si è ribaltata in valle del Chiese, all’altezza di Roncone, frazione di Sella Giudicarie. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale del Chiese oltre a un’ambulanza che ha prestato soccorso a uno dei militari a bordo: un 24enne rimasto lievemente ferito.

Fonte: Trentotoday.it