Valle d’Aosta, viabilità rallentata causa neve

AOSTA, 30 NOV – La neve, che sta cadendo in maniera abbondante soprattutto in Valdigne, sta causando qualche rallentamento alla viabilità in valle d’Aosta. Il traforo del Gran San Bernardo è chiuso al traffico pesante. I disagi maggiori si registrano lungo le strade comunali e nel circondario di Aosta.

Un incidente senza feriti in via Col du Mont ha causato una lunga coda. La rete autostradale, invece, è percorribile senza problemi e i mezzi spargi sale sono in azione da tutta la notte. La polizia stradale è in contatto con i gestori autostradali per monitorare la situazione, soprattutto visto che nelle prossime ore è prevista una ”pioggia ghiacciata” che potrebbe creare problemi al traffico. I rallentamenti alla circolazione sono dovuti soprattutto a mezzi pesanti e veicoli sprovvisti di gomme da neve o catene. (ANSA)