Violenze di capodanno in Duomo, 3 egiziani a processo

Altri tre giovani sono stati rinviati a giudizio per le violenze sessuali e gli abusi perpetrati in piazza del Duomo la notte di capodanno del 2022. I giovani sono tutti di nazionalità egiziana e hanno 20 e 21 anni. Uno dei tre rinviati a giudizio era scappato in Germania, dove è stato rintracciato, arrestato e poi estradato in Italia. Rispondono di due episodi: quello della ragazza presa di mira all’angolo con via Mazzini e quello delle due giovani tedesche accerchiate in piazza.

Il rinvio a giudizio è stato disposto dal gup Marta Pollicino nell’udienza preliminare che si è svolta venerdì mattina. Il branco, secondo quanto ricostruito, agì accerchiando le vittime in modo che non potessero sfuggire alla morsa dei molestatori. L’accerchiamento servì anche a non far accorgere immediatamente della cosa le forze dell’ordine presenti in piazza.

Per le violenze di quella notte, a giugno del 2023 sono già stati condannati tre giovani: un 22enne (a oltre 5 anni di reclusione) e poi, in un procedimento separato, un 19enne e un 20enne, uno a quasi 5 anni e uno a quasi 4 anni di reclusione.