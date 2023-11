Erba, ragazza sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato

Un gesto brutale quello compiuto da un uomo contro una ragazza di 23 anni nel primo pomeriggio del 21 novembre 2023 a Erba. L’aggressore è l’ex fidanzato della vittima, già noto alle forze dell’ordine. Ha scagliato il suo odio contro la giovane utilizzando dell’acido. Gliel’ha lanciato sul volto e le ha procurato serie ustioni.

L’allarme è scattato poco prima delle ore 14. L’aggressione è avvenuta in via Pontida. Anche un uomo di 47 anni intervenuto per difendere la donna è rimasto lievemente ferito. La ragazza è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. L’aggressore è stato fermato poco dopo dai carabinieri. Si è poi appreso che lo stesso sarebbe stato già arrestato ad agosto. www.quicomo.it – foto Ansa