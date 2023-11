Omicidio Agitu, annullata condanna per violenza sessuale

Suleiman Adams non ha compiuto violenza sessuale su Agitu Ideo Gudeta: è quanto confermato dalla Cassazione dopo che l’avvocato dell’uomo ha presentato ricorso in merito alla condanna per violenza sessuale. Per questo capo d’accusa, Adams sarà ora giudicato dalla Corte d’assise d’appello di Bolzano.

Il 34enne, collaboratore della pastora uccisa il 29 dicembre 2020 a Frassilongo in val dei Mocheni, è stato condannato come responsabile dell’omicidio a 20 anni di carcere. Nello specifico, 15 anni e 8 mesi per l’omicidio volontario e 4 anni e 4 mesi per la violenza sessuale.

► l’efferatezza di aver compiuto atti di autoerotismo dopo aver colpito la vittima con una mazzuola

Proprio per la decisione della Cassazione sulla questione della violenza sessuale nei confronti della pastora di origine etiope titolare della fattoria “La capra felice”, la pena di Adams potrebbe essere ridotta. L’uomo ha sempre negato di aver compiuto violenza sessuale su Agitu; la tesi della difesa è che gli atti di autoerotismo dell’uomo siano stati compiuti solo quando la donna era già morta. www.trentotoday.it