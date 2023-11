Albania, malore in campo: muore calciatore di 28 anni

Il calciatore ghanese Raphael Dwamena, 28 anni, è morto dopo un malore sul campo durante una partita di Kategoria Superiore, la Serie A albanese tra la sua squadra, l’Egnatia, e il Partizani. Il calciatore, che in passato ha militato in Zurigo, Levante e Saragozza.

Dopo un primo tentativo di rianimazione sul campo, il calciatore è stato portato in ospedale dove è morto. La partita in corso a Rrogozhinë è stata sospesa. Il 13 agosto scorso durante un’amichevole a Ferrara contro l’Inter Dwamena realizzò la rete del vantaggio iniziale della squadra albanese, che ha perso poi per 4-2.

Dwamena aveva subìto un’operazione al cuore nel 2020. Era tornato a giocare con un defibrillatore. Ed era già collassato sul campo, mercoledì 27 ottobre 2021, durante una partita in Coppa d’Austria, che poi era stata interrotta.