Commissione inchiesta Covid, ecco chi ha votato NO

Approvato in Senato il ddl per la formazione di una commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid con 94 sì e dei 64 no. A sostenere la proposta, le forze della maggioranza, con l’aggiunta di Italia Viva.

Non si indagherà su obblighi vaccinali, stato di emergenza e Dpcm

Ecco i nomi dei 64 no alla Commissione d’inchiesta.

ALFIERI Alessandro, PD-IDP; ALOISIO Vincenza, M5S; BASSO Lorenzo, PD-IDP; BAZOLI Alfredo, PD-IDP; BEVILACQUA Dolores, M5S; BILOTTI Anna, M5S; BOCCIA Francesco, PD-IDP; CALENDA Carlo, Az-IV-RE; CAMUSSO Susanna Lina Giulia, PD-IDP; CASINI Pier Ferdinando, PD-IDP; CASTELLONE Maria Domenica, M5S; CASTIELLO Francesco, M5S; CATALDI Roberto, M5S; CATTANEO Elena, Aut (SVP-PATT, Cb); CRISANTI Andrea, PD-IDP; CUCCHI Ilaria, Misto; D’ELIA Cecilia, PD-IDP; DAMANTE Concetta, M5S; DE CRISTOFARO Peppe, Misto; DELRIO Graziano, PD-IDP; DI GIROLAMO Gabriella, M5S; DURNWALDER Meinhard, Aut (SVP-PATT, Cb); FINA Michele, PD-IDP; FLORIDIA Aurora, Misto; FRANCESCHELLI Silvio, PD-IDP; FRANCESCHINI Dario, PD-IDP; FURLAN Annamaria, PD-IDP; GELMINI Mariastella, Az-IV-RE; GIACOBBE Francesco, PD-IDP; GIORGIS Andrea, PD-IDP; GUIDOLIN Barbara, M5S; LICHERI Sabrina,M5S; LOMBARDO Marco, Az-IV-RE; LOPREIATO Ada, M5S; LOREFICE Pietro, M5S; LORENZIN Beatrice, PD-IDP; MAGNI Tino, Misto; MAIORINO Alessandra, M5S; MALPEZZI Simona Flavia, PD-IDP; MANCA Daniele, PD-IDP; MARTELLA Andrea, PD-IDP; MARTON Bruno, M5S; MAZZELLA Orfeo, M5S; MELONI Marco, PD-IDP; NATURALE Gisella, M5S; NAVE Luigi, M5S; NICITA Antonio, PD-IDP; PARRINI Dario, PD-IDP; PATTON Pietro, Aut (SVP-PATT, Cb); PATUANELLI Stefano, M5S; PIRONDINI Luca, M5S; PIRRO Elisa, M5S; RANDO Vincenza, PD-IDP; ROJC Tatjana, PD-IDP; ROSSOMANDO Anna, PD-IDP; SENSI Filippo, PD-IDP; SIRONI Elena,M5S; TAJANI Cristina, PD-IDP; UNTERBERGER Julia, Aut (SVP-PATT, Cb); VALENTE Valeria, PD-IDP; VERDUCCI Francesco, PD-IDP; VERINI Walter, PD-IDP; ZAMBITO Ylenia, PD-IDP; ZAMPA Sandra, PD-IDP.

