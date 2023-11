Olanda, arrestato alto funzionario dell’Antiterrorismo

Le autorità olandesi hanno arrestato la scorsa settimana un alto funzionario dell’antiterrorismo e una poliziotta per una presunta fuga di segreti di Stato, ha annunciato mercoledì il Procuratore olandese, mentre diversi media hanno riferito che il Marocco sarebbe stato il destinatario di questa fuga di notizie.

Secondo diversi media olandesi, il funzionario del Coordinamento nazionale per l’antiterrorismo e la sicurezza (NCTV) sospettato sarebbe Abderrahim El M., un uomo di 64 anni di Rotterdam che lavorava come traduttore arabo e analista senior per l’unità. Si ritiene che abbia fatto trapelare informazioni sensibili dalle unità di polizia che si occupano di antiterrorismo, estremismo e radicalizzazione.

El M. era da tempo sospettato di aver fatto trapelare informazioni al governo marocchino e la polizia olandese aveva ricevuto diversi avvertimenti in tal senso. Tuttavia, non è noto se a tali avvertimenti siano seguite azioni concrete.

Sia El M. che la poliziotta, che in precedenza lavorava presso la NCTV e il cui coinvolgimento nelle fughe di notizie non è stato ulteriormente chiarito, sono stati portati martedì davanti a un giudice di sorveglianza, che ha deciso per la custodia cautelare per almeno altre due settimane.

La NCTV è diretta dal ministro della Giustizia uscente Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD/Renew).

“Lasciatemi iniziare dicendo che trovo questa notizia molto inquietante. Naturalmente, ritengo che si debba indagare in modo adeguato e indipendente”, ha scritto il ministro a proposito dei due arresti in una lettera indirizzata al Parlamento.

“È molto importante che l’indagine penale del Dipartimento nazionale di investigazione criminale, guidata dalla Procura nazionale, possa svolgersi senza ostacoli”, ha aggiunto.

I deputati olandesi sono rimasti scioccati dalle rivelazioni e hanno chiesto ulteriori indagini sulla questione.

“Inquietante rapporto sulla fuga di informazioni segrete di Stato da parte di dipendenti della NCTV e della polizia! […] Il ministro Yesilgoz-Zegerius dovrebbe chiarire quanto più possibile (compreso se le persone siano in pericolo immediato), non appena l’importanza dell’indagine lo consenta”, ha scritto su X il deputato liberale Joost Sneller (D66/Renew).

“Ma dire meno non è permesso”, ha dichiarato il deputato di estrema destra Geert Wilders (PVV/ID), riferendosi alla sua dichiarazione in campagna elettorale del 2014, secondo cui avrebbe fatto in modo che ci fossero “meno marocchini” nei Paesi Bassi, che all’epoca aveva suscitato notevole indignazione.

Il Marocco lo scorso anno è stato coinvolto nello scandalo Qatargate, con diversi eurodeputati corrotti l fine di fare pressioni a favore degli interessi del Paese nordafricano nel Parlamento UE.

