Soumahoro, spunta anche una casa a Bruxelles

Soumahoro, la moglie ai domiciliari nella villa sequestrata. Caccia ai soldi spariti nel nulla

Il caso che ha travolto la famiglia Soumahoro, con moglie e suocera del deputato arrestate per frode in merito all’inchiesta sulle cooperative da loro gestite con soldi pubblici, si allarga a macchia d’olio. A complicare ulteriormente la situazione giudiziaria dei familiari del parlamentare spunta – si legge su La Verità – anche la proprietà di un’altra casa, si tratta di un appartamento a Bruxelles. La Murekatete, moglie di Soumahoro, sarebbe anche proprietaria di una casa a Bruxelles, nella città metropolitana della capitale belga. A questo indirizzo, infatti, risulta esserci la sede della Karibuni Asbl, associazione no profit di diritto belga fondata dalla Mukamitsindo nel 2019.

Dalle carte dell’inchiesta risulta che, almeno fino a qualche mese fa, l’immobile fosse “condotto in locazione (passiva)” dalla stessa Karibu italiana. Intanto – prosegue La Verità – la Procura é alla caccia di 1,9 mln distratti dalla cooperativa ma sui conti correnti riconducibili alla famiglia non ha trovato praticamente nulla. Per questo gli inquirenti hanno deciso di mettere i sigilli anche alla villa di Casal Palocco dei Soumahoro, l’immobile comprato per 360mila €, la metà di proprietà della moglie é stata messa sotto sequestro ma alla donna che é agli arresti domiciliari é stata concessa la facoltà d’uso. affaritaliani.it